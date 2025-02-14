«Шокирует многих»: США готовят мир к потрясению из-за сделки с Россией по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может «шокировать многих». По его словам, если Москва не согласится на мирную сделку с Киевом, Вашингтон будет вынужден принять меры. Такое заявление политик сделал в интервью The Wall Street Journal (WSJ).