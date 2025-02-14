«Шокирует многих»: США готовят мир к потрясению из-за сделки с Россией по Украине
Вице-президент США Вэнс: Сделка по Украине шокирует многих людей
Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может «шокировать многих». По его словам, если Москва не согласится на мирную сделку с Киевом, Вашингтон будет вынужден принять меры. Такое заявление политик сделал в интервью The Wall Street Journal (WSJ).
Как заявил Вэнс, Белый дом рассматривает вариант с оказанием экономического воздействия на Россию, а также готов ввести американские войска на территорию Украины, если Владимир Путин не примет условия мирной сделки. Вице-президент предположил, что соглашение по разрешению вооружённого конфликта на территории Украины, которое уже анонсировал президент США Дональд Трамп, «шокирует многих людей».
Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп анонсировал переговоры России и США по Украине, которые состоятся в рамках конференции по безопасности в Мюнхене. Это первый контакт Москвы и Вашингтона по разрешению украинского кризиса. Американскую делегацию в Мюнхене возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.
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