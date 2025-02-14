Сделка с Путиным и пояс Усика: Источники слили подробности беседы Трампа с Зеленским
Axios: Трамп во время звонка Зеленскому заявил о желании Путина заключить сделку
Президент США Дональд Трамп во время телефонного звонка Владимиру Зеленскому заявил о стремлении российского лидера Владимира Путина заключить сделку. Подробности разговора Axios узнало от источников.
«И спросил, по-прежнему ли Зеленский настроен на её заключение. Зеленский ответил, что он по-прежнему хочет заключить сделку...» — утверждает издание.
По сведениям журналистов, Трамп с пониманием отнёсся к обеспокоенности главы киевского режима по поводу разговора с Путиным. Но при этом американский лидер подчеркнул, что другого пути нет, если он хочет, чтобы дипломатические усилия увенчались успехом. Он также отметил особую важность для запуска дипломатического процесса предстоящей встречи Зеленского с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио в Мюнхене. Инсайдер добавил, что Трамп дал собеседнику свой личный номер телефона.
В конце беседы Зеленский сообщил Трампу, что передаст ему чемпионский пояс от украинского боксёра Александра Усика.
Ранее сообщалось, что Трамп поговорил с Зеленским сразу после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинские СМИ пишут, что разговор шёл около десяти минут. В офисе президента Украины же заявляют, что «на самом деле» беседа длилась около часа. По сведениям журналистов, Зеленский обиделся на Трампа из-за решения республиканца первым делом связаться с Путиным.
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