Трамп объяснил, почему позвонил Зеленскому лишь после разговора с Путиным
Трамп заявил, что позвонил Путину перед Зеленским для выяснения позиции РФ
Дональд Трамп объяснил решение набрать Владимиру Путину раньше, чем Владимиру Зеленскому. Требования последнего ясны Белому дому, тогда как позиция российского лидера нуждалась в уточнении, отметил президент США.
«Надо было понять, хочет ли Россия заключить сделку. Я знал, что Зеленский хочет», — подчеркнул Трамп.
Ранее стало известно, что Зеленский обиделся на Трампа из-за решения республиканца первым делом связаться с Путиным. Напомним, что контакт президентов США и России состоялся 12 февраля.
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