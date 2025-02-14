Трамп объявил о планах начать поставки истребителей F-35 в Индию

Вашингтон нацелен на укрепление партнёрства с Нью-Дели в оборонной сфере, заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с премьером Индии Нарендрой Моди. По его словам, Штаты планируют заключить с южноазиатской страной контракт на поставку истребителей F-35.

«С этого года мы увеличиваем военные продажи Индии на многие миллиарды долларов, а также прокладываем путь к тому, чтобы в конечном итоге предоставить Индии малозаметные истребители F-35», — заявил республиканец.