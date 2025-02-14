Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 февраля, 01:08

Трамп объявил о планах начать поставки истребителей F-35 в Индию

Вашингтон нацелен на укрепление партнёрства с Нью-Дели в оборонной сфере, заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с премьером Индии Нарендрой Моди. По его словам, Штаты планируют заключить с южноазиатской страной контракт на поставку истребителей F-35.

«С этого года мы увеличиваем военные продажи Индии на многие миллиарды долларов, а также прокладываем путь к тому, чтобы в конечном итоге предоставить Индии малозаметные истребители F-35», — заявил республиканец.

Самолёт радиоэлектронной борьбы ВМС США потерпел крушение в заливе Сан-Диего
Самолёт радиоэлектронной борьбы ВМС США потерпел крушение в заливе Сан-Диего

Ранее ВВС США отказались от демонстрационных полётов F-35 на выставке Aero India, после того как один из таких самолётов рухнул на Аляске. Российский же Су-57 показал себя во всей красе и вызвал настоящий ажиотаж.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Индия
  • США
  • Дональд Трамп
  • Нарендра Моди
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar