Пируэты Героя России за штурвалом Су-57 вскружили головы посетителям выставки Aero India

Самолёт с заслуженным лётчиком-испытателем, Героем России Сергеем Богданом за штурвалом, выполнил квалификационный полёт перед демонстрационными вылетами 11 февраля. В общей сложности, истребитель провёл в небе порядка 10 минут. Впрочем, этого времени с лихвой хватило, чтобы заинтересовать гостей мероприятия.