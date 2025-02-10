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10 февраля, 13:01

Пируэты Героя России за штурвалом Су-57 вскружили головы посетителям выставки Aero India

ТАСС: Российский Су-57 вызвал большой ажиотаж на авиационной выставке Aero India

Квалификационный полёт новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57Э вызвал большой интерес на международной авиационно-космической выставке Aero India.

Квалификационный полёт Су-57 на авиавыставке в Индии. Видео © ПАО «ОАК»

Самолёт с заслуженным лётчиком-испытателем, Героем России Сергеем Богданом за штурвалом, выполнил квалификационный полёт перед демонстрационными вылетами 11 февраля. В общей сложности, истребитель провёл в небе порядка 10 минут. Впрочем, этого времени с лихвой хватило, чтобы заинтересовать гостей мероприятия.

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Ранее Life.ru сообщал, что «Рособоронэкспорт» обратился к Нью-Дели с предложением наладить экспорт истребителей пятого поколения Су-57, на правах давнего стратегического партнёра. Также Индии предложили открыть на своей территории производство этих самолётов. Индийская сторона отнеслась к этому с интересом и сообщила о желании оценить возможности истребителя.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BeAvPhoto

Юрий Лысенко
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