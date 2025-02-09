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Регион
9 февраля, 13:57

Индия оценивает возможности российского истребителя пятого поколения Су-57

Сейчас жители Индии ожидают захватывающее выступление российского истребителя пятого поколения Су-57 на индийской авиакосмической выставке Aero India 2025. В стране оценят возможности боевого самолёта, сообщил замминистра обороны южноазиатской республики Санджив Кумар ТАСС.

«Ожидаем захватывающего выступления Су-57 на авиашоу», — поделился Кумар.

Он также рассказал, кто принимает решение о покупке российского истребителя. По его словам, в конечном итоге решать будут индийские вооружённые силы.

На Западе оценили угрозу российских невидимок Су-57
На Западе оценили угрозу российских невидимок Су-57

Напомним, что ранее Россия предложила Индии наладить у себя производство истребителей Су-57. Речь идёт о поставке готовых самолётов, организации их совместного производства в Индии, а также оказании содействия в разработке индийского истребителя пятого поколения. В Москве готовы продолжить многолетнюю историю успешного сотрудничества стран и при разработке новых поколений авиационной техники.

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Wikipedia / Dmitry Zherdin

Алена Пенчугина
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