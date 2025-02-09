Индия оценивает возможности российского истребителя пятого поколения Су-57

Он также рассказал, кто принимает решение о покупке российского истребителя. По его словам, в конечном итоге решать будут индийские вооружённые силы.

Напомним, что ранее Россия предложила Индии наладить у себя производство истребителей Су-57. Речь идёт о поставке готовых самолётов, организации их совместного производства в Индии, а также оказании содействия в разработке индийского истребителя пятого поколения. В Москве готовы продолжить многолетнюю историю успешного сотрудничества стран и при разработке новых поколений авиационной техники.