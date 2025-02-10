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10 февраля, 09:43

США отозвали истребители с авиавыставки в Индии, испугавшись российских «Су-шек»

США не представят F-35A и F-16 на выставке в Индии из-за российского Су-57

Американские истребители F-35A и F-16 не будут участвовать в полётных программах на авиакосмической выставке Aero India 2025. Штаты отказались представлять свои самолёты после того, как узнали, что на мероприятии будут продемонстрированы возможности российских Су-57. Об этом сообщил посол РФ в южноазиатской республике Денис Алипов.

Отвечая на вопрос о том, что индийское руководство сотрудничает в сфере вооружений не только с Россией, дипломат назвал диверсификацию таких связей естественным процессом, неотъемлемой частью которого является здоровая конкуренция. По словам посла, самое главное, чтобы этот процесс не вредил партнёрству Москвы и Нью-Дели.

«Как показывает практика, к честной борьбе с нами соперники не готовы. Узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India, американские компании отказались от полётных программ F-35A и F-16»,приводит сообщение Алипова ТАСС.

Истребитель пятого поколения Су-57Э впервые будет участвовать на международной авиавыставке Aero India, которая стартует 10 февраля. Агентство со ссылкой на источник в Военно-воздушных силах Индии уточняет, что российский самолёт уже находится в стране.

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Ранее Life.ru рассказывал, что «Рособоронэкспорт» предложил Индии, как давнему стратегическому партнёру России, закупать истребители пятого поколения Су-57. Также речь шла о том, чтобы создать производство этих самолётов непосредственно на индийской территории. Индийская сторона заявила, что хотела бы оценить истребитель, что и произойдёт на сегодняшней выставке.

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Shutterstock / FOTODOM / Parfen

Юрий Лысенко
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