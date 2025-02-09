От тупика не спастись: Украину призвали не делать ставки на Mirage 2000 в борьбе с Россией
NI: Поставленные Украине истребители Mirage 2000 не повлияют на ход конфликта
Украина не сможет изменить течение конфликта и одолеть Россию в военном противостоянии, даже несмотря на получение Киевом французских истребителей Mirage 2000. Об этом пишет издание National Interest.
«Самолёты Mirage 2000 вместе с доставленными Киеву истребителями F-16, возможно, усилят воздушные подразделения Украины, но на ход зашедшего в тупик текущего конфликта не повлияют», — указано в тексте.
Ранее сообщалось, что в начале февраля на Украину прибыли первые «миражи», их точное число неизвестно. Однако военные эксперты разнесли Mirage 2000 в щепки, назвав их нерезультативными против ПВО России. В Минобороны РФ сообщили, что наши Воздушно-космические силы (ВКС) способны ликвидировать французские истребители ещё на стадии взлёта. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, поставки «миражей» на Украину лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и киевского режима, постоянно требующего денег и оружия.
ТАСС / ЕРА