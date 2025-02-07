Во Франции предрекли печальную судьбу истребителям Mirage 2000 ВСУ
Эксперт Моро: ВКС РФ смогут сбивать Mirage 2000 ВСУ ещё на стадии взлёта
Технические возможности Воздушно-космических сил (ВКС) России позволяют уничтожать истребители Mirage 2000, поставленные Киеву, ещё на стадии взлёта. Об этом рассказал бывший французский офицер-десантник, военный эксперт Ксавье Моро в беседе с ТАСС.
«В любом случае у русских есть ракеты класса воздух — воздух Р-37М, которые имеют дальность пуска не менее 300 км. Поэтому, по сути, как только Mirage 2000 взлетит, его уже можно сбить, особенно если лётчик не управляет им должным образом», — сказал Моро.
Эксперт пояснил, что «миражи» уже устаревают и армия Франции активно от них избавляется, заменяя на истребители Rafale. Применение Mirage 2000 засеет поля сражений новыми трупами лётчиков киевского режима, но не более, заключил Моро.
Mirage 2000 — это многоцелевой истребитель, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Он был впервые представлен в 1978 году и стал одним из самых известных и успешных самолётов своего класса. 6 февраля сообщили, что на Украину прибыли первые «миражи», их точное число неизвестно. Тем временем военные эксперты разнесли Mirage 2000 в щепки, назвав нерезультативными против ПВО РФ. Несовершенство истребителей доказывает и недавняя катастрофа с их участием в Индии, где Mirage рухнул во время учебного полёта.
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