Во Франции предрекли печальную судьбу истребителям Mirage 2000 ВСУ

Технические возможности Воздушно-космических сил (ВКС) России позволяют уничтожать истребители Mirage 2000, поставленные Киеву, ещё на стадии взлёта. Об этом рассказал бывший французский офицер-десантник, военный эксперт Ксавье Моро в беседе с ТАСС.

«В любом случае у русских есть ракеты класса воздух — воздух Р-37М, которые имеют дальность пуска не менее 300 км. Поэтому, по сути, как только Mirage 2000 взлетит, его уже можно сбить, особенно если лётчик не управляет им должным образом», — сказал Моро.