«Быстренько уничтожат»: Эксперт предрёк незавидную судьбу прибывшим на Украину «миражам»

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин описал судьбу выделенных Киеву самолётов Mirage 2000. В беседе с Life.ru он рассказал, что прибытие истребителей на Украину является большим преувеличением, так как в Незалежной «миражи» ещё никто не видел.

На самом деле на Украине их ещё никто не видел. А если они и прибыли на Украину, то их быстренько наши ракетные системы уничтожат, как и F-16. Видимо, эти самолёты прибыли для Украины, но находятся где-нибудь в Польше или в Румынии. Виктор Литовкин Военный эксперт и полковник в отставке

Кроме того, следует отметить, что для управления «миражами» лётчикам ВСУ потребуется пройти серьёзную подготовку. Опытному специалисту для освоения этих самолётов нужно не менее полугода обучения. И это не просто вопрос вождения — истребитель требует тщательного обслуживания как перед вылетом, так и после возвращения. На аэродромах для этого создаются технические эксплуатационные пункты, которые можно сравнить с небольшими заводами. Они оснащены всем необходимым: от очистки авиационного керосина до обеспечения высоконапорного воздуха и хранения боеприпасов.

Чтобы обслуживать Mirage 2000, нужны специалисты, владеющие не только французским или английским языком, но и военно-техническим жаргоном. На каждый такой истребитель должно быть около 50–60 квалифицированных работников. Где Украина найдёт такое количество специалистов — вопрос открытый, продолжил эксперт. Придётся либо приглашать людей из Франции, либо искать другие решения. Литовкин напомнил, что Украина уже обращалась к США за поддержкой в обучении 100 специалистов для обслуживания F-16, но американцы отказались, не желая рисковать жизнью своих граждан на украинской земле. Что касается французов, то пока нет ясности о том, предоставили ли они своих специалистов для обслуживания Mirage 2000.

Специалист уверен, что, если эти истребители действительно окажутся в воздухе над Украиной, их судьба будет аналогична F-16: они будут уничтожены.