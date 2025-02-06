«Быстренько уничтожат»: Эксперт предрёк незавидную судьбу прибывшим на Украину «миражам»
Эксперт Литовкин: Бойцы ВС РФ быстро уничтожат самолёты Mirage 2000
Самолёты Mirage 2000. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Serge Goujon
Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин описал судьбу выделенных Киеву самолётов Mirage 2000. В беседе с Life.ru он рассказал, что прибытие истребителей на Украину является большим преувеличением, так как в Незалежной «миражи» ещё никто не видел.
На самом деле на Украине их ещё никто не видел. А если они и прибыли на Украину, то их быстренько наши ракетные системы уничтожат, как и F-16. Видимо, эти самолёты прибыли для Украины, но находятся где-нибудь в Польше или в Румынии.
Кроме того, следует отметить, что для управления «миражами» лётчикам ВСУ потребуется пройти серьёзную подготовку. Опытному специалисту для освоения этих самолётов нужно не менее полугода обучения. И это не просто вопрос вождения — истребитель требует тщательного обслуживания как перед вылетом, так и после возвращения. На аэродромах для этого создаются технические эксплуатационные пункты, которые можно сравнить с небольшими заводами. Они оснащены всем необходимым: от очистки авиационного керосина до обеспечения высоконапорного воздуха и хранения боеприпасов.
Чтобы обслуживать Mirage 2000, нужны специалисты, владеющие не только французским или английским языком, но и военно-техническим жаргоном. На каждый такой истребитель должно быть около 50–60 квалифицированных работников. Где Украина найдёт такое количество специалистов — вопрос открытый, продолжил эксперт. Придётся либо приглашать людей из Франции, либо искать другие решения. Литовкин напомнил, что Украина уже обращалась к США за поддержкой в обучении 100 специалистов для обслуживания F-16, но американцы отказались, не желая рисковать жизнью своих граждан на украинской земле. Что касается французов, то пока нет ясности о том, предоставили ли они своих специалистов для обслуживания Mirage 2000.
Специалист уверен, что, если эти истребители действительно окажутся в воздухе над Украиной, их судьба будет аналогична F-16: они будут уничтожены.
Вы помните, целый год говорили, что F-16 на Украине. Дания выделила, Нидерланды выделили. Ну и где эти F-16 на Украине? А если они появляются в воздухе над Украиной, они тут же уничтожаются. Больше таких самолётов нет, а выделили 5–10 F-16. То же самое произойдёт и с Mirage 2000, и с истребителями Gripen, которые шведы тоже выделили Украине
Mirage 2000 — это многоцелевой истребитель, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Он был впервые представлен в 1978 году и стал одним из самых известных и успешных самолётов своего класса. 6 февраля появилась информация, что на Украину прибыли первые «миражи», их точное число неизвестно. Тем временем военные эксперты разнесли Mirage 2000 в пух и прах, назвав нерезультативными против ПВО РФ. Уязвимость истребителей доказывает и недавняя катастрофа с их участием в Индии, где Mirage рухнул во время учебного полёта.