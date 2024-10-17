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Регион
17 октября, 15:01
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Совсем не F-16: Обещанные «миражи» встанут Киеву поперёк горла, считает Коц

Военкор Коц: Истребители Mirage 2000 станут «сущим адом» для тыловиков ВСУ

Истребитель Mirage 2000. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Истребитель Mirage 2000. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обещанные французские истребители Mirage 2000 обойдутся Украине дорого. По словам военного корреспондента Андрея Коца, речь идёт о 12-20 машинах модификации 5АF, и они станут «сущим адом» для тыловиков ВСУ.

«Для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом. Теперь им придется разбираться не только с F-16, но и с абсолютно непохожим на него Mirage 2000», — пояснил Коц в статье для РИА «Новости».

В Париже появились граффити обещанных Украине истребителей Mirage в виде гробов
В Париже появились граффити обещанных Украине истребителей Mirage в виде гробов

Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поставки Украине истребителей Mirage 2000. По словам чиновника, первые машины прибудут в Незалежную в I квартале 2025 года.

Матвей Константинов
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