Совсем не F-16: Обещанные «миражи» встанут Киеву поперёк горла, считает Коц
Военкор Коц: Истребители Mirage 2000 станут «сущим адом» для тыловиков ВСУ
Истребитель Mirage 2000. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images
Обещанные французские истребители Mirage 2000 обойдутся Украине дорого. По словам военного корреспондента Андрея Коца, речь идёт о 12-20 машинах модификации 5АF, и они станут «сущим адом» для тыловиков ВСУ.
«Для тыловых служб ВСУ эксплуатация этих машин станет сущим адом. Теперь им придется разбираться не только с F-16, но и с абсолютно непохожим на него Mirage 2000», — пояснил Коц в статье для РИА «Новости».
Напомним, министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поставки Украине истребителей Mirage 2000. По словам чиновника, первые машины прибудут в Незалежную в I квартале 2025 года.