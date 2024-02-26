"Очередное хвастовство": Эксперт разнёс французские "Миражи", которые хочет получить Украина
Военный эксперт Насонов: Истребители Mirage 2000 нерезультативны против ПВО РФ
Истребитель Mirage 2000. Обложка © Shutterstock
Французские истребители Mirage 2000, которые хочет получить Украина, довольно старые и не способны противостоять средствам противовоздушной обороны (ПВО) России, считает военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов. Он отметил, что испытания данных военных самолётов начались в 1991 году.
"Очередное хвастовство Зеленского, что у него есть договорённость с Французской Республикой о поставке ему Mirage 2000, в настоящий момент не подтверждено со стороны Франции и не имеет под собой серьёзной основы. Говорить о результативности применения данных истребителей в военных условиях весьма проблематично", — подчеркнул Насонов в беседе с РИАМО.
На Западе планируют, что Mirage 2000 будет преодолевать системы ПВО РФ на малых высотах и поражать наземные цели при любой погоде, однако эта задача для истребителей неисполнима. По словам Насонова, "Миражи" достаточно "капризные" и требуют штата техников и особенных присадок для горючего.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Париж обсуждают возможность отправки на Украину Mirage 2000 — французского многоцелевого истребителя четвёртого поколения, разработанного в 1970-х годах фирмой Dassault Aviation. Это основной боевой самолёт ВВС Франции в конце XX – начале XXI века. Состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.