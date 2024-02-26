Украина возжелала получить от Франции истребители Mirage
Зеленский: Украина и Франция обсуждают возможность отправки истребителей Mirage
Истребитель Mirage 2000. Обложка © Getty Images / aviation-images.com
Украина и Франция обсуждают возможность отправки в Киев истребителей Mirage 2000. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI.
"Да, мы говорим об истребителях", — указал Зеленский, отвечая на вопрос, думает ли он, что Франция отправит истребители Mirage в Киев.
Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Dassault Aviation. На вооружении состоит с 1984 года. Основной боевой самолёт ВВС Франции в конце XX – начале XXI века. Состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
ВСУ также надеются получить от Запада истребители F-16. Life.ru писал, что это вооружение готовы были передать Киеву Нидерланды, Дания и Норвегия. Экс-министр обороны Незалежной Алексей Резников заявлял, что их боевое применение запланировано на весну 2024 года. В Пентагоне подтвердили, что Запад планирует передать Украине первые F-16 и необходимое оборудование для их обслуживания в этом году. Причём в МИД РФ скептично оценивают эффективность применения этих истребителей, отмечая, что благодаря накачке киевского режима оружием в разы возрастает угроза прямого военного столкновения НАТО и Российской Федерации. В феврале министр обороны Литвы сообщил, что, вероятно, Украина получит первые истребители F-16 уже в июне.