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26 февраля, 11:50

Украина возжелала получить от Франции истребители Mirage

Зеленский: Украина и Франция обсуждают возможность отправки истребителей Mirage

Истребитель Mirage 2000. Обложка © Getty Images / aviation-images.com

Истребитель Mirage 2000. Обложка © Getty Images / aviation-images.com

Украина и Франция обсуждают возможность отправки в Киев истребителей Mirage 2000. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI.

"Да, мы говорим об истребителях", — указал Зеленский, отвечая на вопрос, думает ли он, что Франция отправит истребители Mirage в Киев.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Dassault Aviation. На вооружении состоит с 1984 года. Основной боевой самолёт ВВС Франции в конце XX – начале XXI века. Состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

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ВСУ также надеются получить от Запада истребители F-16. Life.ru писал, что это вооружение готовы были передать Киеву Нидерланды, Дания и Норвегия. Экс-министр обороны Незалежной Алексей Резников заявлял, что их боевое применение запланировано на весну 2024 года. В Пентагоне подтвердили, что Запад планирует передать Украине первые F-16 и необходимое оборудование для их обслуживания в этом году. Причём в МИД РФ скептично оценивают эффективность применения этих истребителей, отмечая, что благодаря накачке киевского режима оружием в разы возрастает угроза прямого военного столкновения НАТО и Российской Федерации. В феврале министр обороны Литвы сообщил, что, вероятно, Украина получит первые истребители F-16 уже в июне.

Дарья Нарыкова
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