Украина возжелала получить от Франции истребители Mirage

Украина и Франция обсуждают возможность отправки в Киев истребителей Mirage 2000. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI.

"Да, мы говорим об истребителях", — указал Зеленский, отвечая на вопрос, думает ли он, что Франция отправит истребители Mirage в Киев.