Франция сообщила о прибытии первых самолётов Mirage 2000 на Украину
Mirage 2000. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images
Первые французские самолёты Mirage 2000 прибыли на Украину. Управлять ими будут украинские пилоты, подготовленные в Европе. Об этом объявил Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
«6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолётов Mirage 2000. Первые самолёты сегодня доставлены на Украину», — написал Лекорню на странице в соцсети X.
О намерении передать Украине истребители Mirage 2000-5 президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в июне 2024 года. Париж также собирался подготовить для киевского режима пилотов. Позже стало известно, что ВСУ могут получить лишь шесть из 26 истребителей Mirage в начале 2025 года. Однако военные эксперты разнесли Mirage 2000 в пух и прах, назвав нерезультативными против ПВО РФ.