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Регион
6 февраля, 13:11

Самолёт Mirage 2000 потерпел крушение в Индии

Самолёт Mirage 2000 потерпел крушение в Индии во время тренировочного полёта

Самолёт Mirage 2000. Фото © Wikipedia

Самолёт Mirage 2000. Фото © Wikipedia

Во время учебного полёта в Индии потерпел крушение истребитель Mirage 2000 военно-воздушных сил (ВВС) страны. Он упал в штате Мадхья-Прадеш, пилотам удалось катапультироваться. Об этом рассказали в пресс-службе ВВС Индии.

«Самолёт Mirage 2000 индийских ВВС потерпел крушение около Шивпури (Гвалиор) во время планового учебного полёта сегодня после того, как столкнулся с системной неисправностью. Оба пилота благополучно катапультировались»,рассказали в пресс-службе ВВС.

Mirage 2000 — это многоцелевой истребитель, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Он был впервые представлен в 1978 году и стал одним из самых известных и успешных самолётов своего класса. 6 февраля стало известно, что на Украину прибыли первые «миражи», их точное число неизвестно. Тем временем военные эксперты разнесли Mirage 2000 в пух и прах, назвав нерезультативными против ПВО РФ.

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Полина Никифорова
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