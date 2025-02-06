Самолёт Mirage 2000 потерпел крушение в Индии
Самолёт Mirage 2000 потерпел крушение в Индии во время тренировочного полёта
Самолёт Mirage 2000. Фото © Wikipedia
Во время учебного полёта в Индии потерпел крушение истребитель Mirage 2000 военно-воздушных сил (ВВС) страны. Он упал в штате Мадхья-Прадеш, пилотам удалось катапультироваться. Об этом рассказали в пресс-службе ВВС Индии.
«Самолёт Mirage 2000 индийских ВВС потерпел крушение около Шивпури (Гвалиор) во время планового учебного полёта сегодня после того, как столкнулся с системной неисправностью. Оба пилота благополучно катапультировались», — рассказали в пресс-службе ВВС.
Mirage 2000 — это многоцелевой истребитель, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Он был впервые представлен в 1978 году и стал одним из самых известных и успешных самолётов своего класса. 6 февраля стало известно, что на Украину прибыли первые «миражи», их точное число неизвестно. Тем временем военные эксперты разнесли Mirage 2000 в пух и прах, назвав нерезультативными против ПВО РФ.