Самолёт Mirage 2000 потерпел крушение в Индии

Во время учебного полёта в Индии потерпел крушение истребитель Mirage 2000 военно-воздушных сил (ВВС) страны. Он упал в штате Мадхья-Прадеш, пилотам удалось катапультироваться. Об этом рассказали в пресс-службе ВВС Индии.

«Самолёт Mirage 2000 индийских ВВС потерпел крушение около Шивпури (Гвалиор) во время планового учебного полёта сегодня после того, как столкнулся с системной неисправностью. Оба пилота благополучно катапультировались», — рассказали в пресс-службе ВВС.