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Регион
8 февраля, 10:52

Хлам или угроза? Вскрылись детали о Mirage 2000, на которые сделали ставку ВСУ

Политолог Кошкин: Полученные ВСУ от Франции Mirage 2000 — мощные, но устаревшие

Mirage 2000. Фото © Wikipedia

Mirage 2000. Фото © Wikipedia

Воздушные силы ВСУ получили первую партию французских истребителей Mirage 2000, однако они вряд ли помогут украинцам переломить ситуацию на фронте и победить Россию. Таким мнением поделился доктор политических наук, профессор и военный эксперт Андрей Кошкин.

Эксперт отметил, что это хоть и мощная боевая техника, но сильно устаревшая. Обслуживание и адаптация Mirage 2000 требуют значительных усилий, поскольку многие запчасти уже не выпускаются в необходимых количествах.

«Это устаревшие платформы, четвертого поколения. Но они себя зарекомендовали. Вот почему французы делали на них ставку. Потому что это многоцелевой истребитель. Сейчас далеко не в фаворе во французских ВВС. Мягко говоря, списанная платформа», — отметил Кошкин в интервью 360.ru.

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По его словам, устаревшая конструкция истребителя делает его лёгкой мишенью для современных систем ПВО. По сравнению с новейшими самолётами, возможности Mirage 2000 сильно ограничены. Это признают и украинские СМИ, которые пишут, что французские истребили вряд ли смогут состязаться с российскими МиГ и Су. Скорее всего, ВСУ будут использовать их как часть противовоздушной обороны и переложат часть задач с американских F-16.

Напомним, первые «миражи» прибыли на Украину в начале февраля. Военные эксперты сразу же разнесли их в пух и прах, заявив, что они не эффективны против ПОВ России. В Ростехе заявили, что Су-35С и МиГ-31 намного лучше, чем французский Mirage 2000. В самой Франции признают, что российские ВКС способны ликвидировать «миражи» ещё на стадии взлёта. Несовершенство этих самолётов доказывает и недавняя авиакатастрофа с их участием в Индии, где «мираж» рухнул во время учебного полёта.

Алёна Зиновьева
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