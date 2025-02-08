Хлам или угроза? Вскрылись детали о Mirage 2000, на которые сделали ставку ВСУ

Воздушные силы ВСУ получили первую партию французских истребителей Mirage 2000, однако они вряд ли помогут украинцам переломить ситуацию на фронте и победить Россию. Таким мнением поделился доктор политических наук, профессор и военный эксперт Андрей Кошкин.

Эксперт отметил, что это хоть и мощная боевая техника, но сильно устаревшая. Обслуживание и адаптация Mirage 2000 требуют значительных усилий, поскольку многие запчасти уже не выпускаются в необходимых количествах.

«Это устаревшие платформы, четвертого поколения. Но они себя зарекомендовали. Вот почему французы делали на них ставку. Потому что это многоцелевой истребитель. Сейчас далеко не в фаворе во французских ВВС. Мягко говоря, списанная платформа», — отметил Кошкин в интервью 360.ru.