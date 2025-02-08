Хлам или угроза? Вскрылись детали о Mirage 2000, на которые сделали ставку ВСУ
Политолог Кошкин: Полученные ВСУ от Франции Mirage 2000 — мощные, но устаревшие
Mirage 2000. Фото © Wikipedia
Воздушные силы ВСУ получили первую партию французских истребителей Mirage 2000, однако они вряд ли помогут украинцам переломить ситуацию на фронте и победить Россию. Таким мнением поделился доктор политических наук, профессор и военный эксперт Андрей Кошкин.
Эксперт отметил, что это хоть и мощная боевая техника, но сильно устаревшая. Обслуживание и адаптация Mirage 2000 требуют значительных усилий, поскольку многие запчасти уже не выпускаются в необходимых количествах.
«Это устаревшие платформы, четвертого поколения. Но они себя зарекомендовали. Вот почему французы делали на них ставку. Потому что это многоцелевой истребитель. Сейчас далеко не в фаворе во французских ВВС. Мягко говоря, списанная платформа», — отметил Кошкин в интервью 360.ru.
По его словам, устаревшая конструкция истребителя делает его лёгкой мишенью для современных систем ПВО. По сравнению с новейшими самолётами, возможности Mirage 2000 сильно ограничены. Это признают и украинские СМИ, которые пишут, что французские истребили вряд ли смогут состязаться с российскими МиГ и Су. Скорее всего, ВСУ будут использовать их как часть противовоздушной обороны и переложат часть задач с американских F-16.
Напомним, первые «миражи» прибыли на Украину в начале февраля. Военные эксперты сразу же разнесли их в пух и прах, заявив, что они не эффективны против ПОВ России. В Ростехе заявили, что Су-35С и МиГ-31 намного лучше, чем французский Mirage 2000. В самой Франции признают, что российские ВКС способны ликвидировать «миражи» ещё на стадии взлёта. Несовершенство этих самолётов доказывает и недавняя авиакатастрофа с их участием в Индии, где «мираж» рухнул во время учебного полёта.