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Регион
8 февраля, 06:00

Прибывшие в Киев французские «‎миражи» не выдержали сравнения с российскими Су-35 и МиГ-31

Ростех: Эффективная дальность Су-35С и МиГ-31 в разы больше, чем у Mirage 2000

Российские истребители Су-35С и МиГ-31 намного лучше, чем французский Mirage 2000. Эффективная дальность работы самолётов РФ по воздушным целям в разы больше, заявили в «Ростехе».

«Если брать его истребительные возможности, то это посредственный самолёт с очень короткой «рукой». Эффективную дальность его работы по воздушным целям типа истребителей можно оценить максимум в 50 километров, а скорее всего, даже меньше», — объяснили в корпорации.

Дело в том, что длина «руки» российских истребителей Су-35С, Су-30СМ2 или МиГ-31 может достигать несколько сотен километров. По сравнению с французским вооружением показатели в разы больше.

«Быстренько уничтожат»: Эксперт предрёк незавидную судьбу прибывшим на Украину «миражам»
«Быстренько уничтожат»: Эксперт предрёк незавидную судьбу прибывшим на Украину «миражам»

В начале февраля на Украину прибыли первые «миражи», их точное число неизвестно. Тем временем военные эксперты разнесли Mirage 2000 в щепки, назвав нерезультативными против ПВО России. Несовершенство этих истребителей доказывает и недавняя катастрофа с их участием в Индии, где Mirage рухнул во время учебного полёта. В Минобороны РФ сообщили, что наши Воздушно-космические силы (ВКС) способны ликвидировать Mirage 2000 ещё на стадии взлёта.

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Shutterstock / FOTODOM / kzww

Наталья Афонина
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