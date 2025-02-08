Прибывшие в Киев французские «миражи» не выдержали сравнения с российскими Су-35 и МиГ-31
Ростех: Эффективная дальность Су-35С и МиГ-31 в разы больше, чем у Mirage 2000
Российские истребители Су-35С и МиГ-31 намного лучше, чем французский Mirage 2000. Эффективная дальность работы самолётов РФ по воздушным целям в разы больше, заявили в «Ростехе».
«Если брать его истребительные возможности, то это посредственный самолёт с очень короткой «рукой». Эффективную дальность его работы по воздушным целям типа истребителей можно оценить максимум в 50 километров, а скорее всего, даже меньше», — объяснили в корпорации.
Дело в том, что длина «руки» российских истребителей Су-35С, Су-30СМ2 или МиГ-31 может достигать несколько сотен километров. По сравнению с французским вооружением показатели в разы больше.
В начале февраля на Украину прибыли первые «миражи», их точное число неизвестно. Тем временем военные эксперты разнесли Mirage 2000 в щепки, назвав нерезультативными против ПВО России. Несовершенство этих истребителей доказывает и недавняя катастрофа с их участием в Индии, где Mirage рухнул во время учебного полёта. В Минобороны РФ сообщили, что наши Воздушно-космические силы (ВКС) способны ликвидировать Mirage 2000 ещё на стадии взлёта.
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