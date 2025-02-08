Прибывшие в Киев французские «‎миражи» не выдержали сравнения с российскими Су-35 и МиГ-31

Российские истребители Су-35С и МиГ-31 намного лучше, чем французский Mirage 2000. Эффективная дальность работы самолётов РФ по воздушным целям в разы больше, заявили в «Ростехе».

«Если брать его истребительные возможности, то это посредственный самолёт с очень короткой «рукой». Эффективную дальность его работы по воздушным целям типа истребителей можно оценить максимум в 50 километров, а скорее всего, даже меньше», — объяснили в корпорации.