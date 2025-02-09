Франция официально встала на сторону неонацизма, который пустил корни на Украине, Париж не просто молчаливо одобряет всё происходящее, но и спонсирует киевский режим деньгами, оружием, наёмниками. Об этом сказала в интервью РИА «Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Париж официально, кстати говоря, с какой-то просто невероятной, сумасшедшей, не знаю, стихией поддерживает неонацизм, который расцвёл на Украине. Мало того, этот неонацизм на Украине превратился уже в терроризм, то есть он мутировал», — пояснила она.

Захарова напомнила, что неонацизм стал «сущностным звеном, прошивкой» украинского руководства и, более того, теперь в Киеве засела настоящая международная террористическая ячейка. Дипломат объяснила последнее тем, что на Украину стекаются бандиты, которые становятся наёмниками и воюют в рядах ВСУ, а о терроризме Киева говорят постоянные обстрелы со стороны украинской армии по мирным жителям. А значит Владимир Зеленский воюет с детьми, женщинами, стариками, Париж всё это не осуждает и активно поддерживает, резюмировала дипломат.

По убеждению дипломата, поставки французских истребителей Mirage 2000 на Украину лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и киевского режима, постоянно требующего денег и оружия.