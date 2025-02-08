Посол России назвал Украину полигоном Франции для отработки нового оружия
Посол России Мешков: Франция отправляет оружие Украине, чтобы его утилизировать
Запад активно использует Украину для того, чтобы протестировать своё новое оружие и избавиться от старого. Об этом РИА «Новости» рассказал посол России во Франции Алексей Мешков. Благодаря таким испытаниям Париж может нарастить свой экспорт — не только подводных лодок и кораблей, но и, например, Caesar-самоходок, используемых в Киеве.
«Сейчас Запад использует Украину как полигон для отработки новых систем вооружений. И с этой точки зрения французский ВПК заинтересован в боевых условиях, смотреть, как действуют те или иные виды оружия», — заявил дипломат.
Утилизация работает примерно также. Франция определяется — заплатить деньги для утилизации, либо отправить Украине и записать в свой актив. Конечно, выбирается второй вариант.
Кроме того, Франция продолжает наращивать свой военный бюджет, несмотря на растущий госдолг и бюджетный дефицит. Только в 2025 году страна решила увеличить свой военный бюджет на 3,3 миллиарда евро. Итог составит 50,5 миллиардов.
«Откуда деньги-то, где они собираются эти деньги брать, когда в стране отнюдь не простая экономическая ситуация, а идёт накачка военного бюджета, идут рассуждения об отправке войск во все точки мира. Ну, наверное, этот вопрос должны задавать французские обыватели: что им важнее – их собственная каждодневная жизнь или эго политических руководителей страны», — сказал посол.
Напомним, что 6 февраля появилась информация о прибытии первых самолётов Mirage 2000 на Украину, однако их точное количество пока неизвестно. В то же время военные эксперты подвергли эти самолёты жесткой критике, заявив, что они неэффективны против российской ПВО. А Ростех напомнил, что эффективная дальность Су-35С и МиГ-31 в разы больше, чем у Mirage 2000. Уязвимость западных истребителей подтверждается и недавним инцидентом в Индии, где «мираж» разбился во время учебного полёта.
Shutterstock / FOTODOM / Stasia04