Запад активно использует Украину для того, чтобы протестировать своё новое оружие и избавиться от старого. Об этом РИА «Новости» рассказал посол России во Франции Алексей Мешков. Благодаря таким испытаниям Париж может нарастить свой экспорт — не только подводных лодок и кораблей, но и, например, Caesar-самоходок, используемых в Киеве.

«Сейчас Запад использует Украину как полигон для отработки новых систем вооружений. И с этой точки зрения французский ВПК заинтересован в боевых условиях, смотреть, как действуют те или иные виды оружия», — заявил дипломат.

Утилизация работает примерно также. Франция определяется — заплатить деньги для утилизации, либо отправить Украине и записать в свой актив. Конечно, выбирается второй вариант.

Кроме того, Франция продолжает наращивать свой военный бюджет, несмотря на растущий госдолг и бюджетный дефицит. Только в 2025 году страна решила увеличить свой военный бюджет на 3,3 миллиарда евро. Итог составит 50,5 миллиардов.