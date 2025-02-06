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6 февраля, 14:25

Нидерланды вслед за Францией передали Украине новую партию истребителей

Нидерланды отправили Украине новую партию истребителей F-16

Нидерланды поставили киевскому режиму новую партию истребителей F-16. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Пресс-служба министерства отметила, что самолёты уже на территории Украины и скоро будут доставлены к местам расположения войск. Точное число единиц техники не сообщается. Киевский режим считает эту поставку весомой помощью.

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Напомним, 6 февраля появилась информация, что на Украину прибыли первые Mirage 2000, их точное число неизвестно. Тем временем военные эксперты разнесли самолёты в пух и прах, назвав нерезультативными против ПВО РФ. Уязвимость истребителей доказывает и недавняя катастрофа с их участием в Индии, где Mirage рухнул во время учебного полёта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Николай Рюмин
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