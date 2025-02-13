Самолёт радиоэлектронной борьбы ВМС США потерпел крушение в заливе Сан-Диего

У берегов Калифорнии потерпел крушение американский самолёт радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Инцидент произошёл в заливе Сан-Диего в непосредственной близости от военно-морской базы ВМС США Норт-Айленд. Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пожарную службу, оба лётчика успели катапультироваться.