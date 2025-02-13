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12 февраля, 23:19

Самолёт радиоэлектронной борьбы ВМС США потерпел крушение в заливе Сан-Диего

У берегов Калифорнии потерпел крушение американский самолёт радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Инцидент произошёл в заливе Сан-Диего в непосредственной близости от военно-морской базы ВМС США Норт-Айленд. Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пожарную службу, оба лётчика успели катапультироваться.

Представитель ВМС рассказал журналистам, что воздушное судно рухнуло при заходе на посадку. Лётчики пробыли в воде около минуты, прежде чем их подобрало рыболовецкое судно. На месте крушения работают десятки сотрудников экстренных служб, причины трагедии устанавливаются.

В Бразилии самолёт потерпел крушение и врезался в автобус при падении
В Бразилии самолёт потерпел крушение и врезался в автобус при падении

А на Аляске двумя неделями ранее рухнул американский истребитель пятого поколения F-35. Последние секунды полёта воздушного судна удалось запечатлеть на видео.

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Flickr / U.S. Pacific Fleet

Антон Голыбин
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