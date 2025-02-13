Самолёт радиоэлектронной борьбы ВМС США потерпел крушение в заливе Сан-Диего
У берегов Калифорнии потерпел крушение американский самолёт радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Инцидент произошёл в заливе Сан-Диего в непосредственной близости от военно-морской базы ВМС США Норт-Айленд. Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пожарную службу, оба лётчика успели катапультироваться.
Представитель ВМС рассказал журналистам, что воздушное судно рухнуло при заходе на посадку. Лётчики пробыли в воде около минуты, прежде чем их подобрало рыболовецкое судно. На месте крушения работают десятки сотрудников экстренных служб, причины трагедии устанавливаются.
А на Аляске двумя неделями ранее рухнул американский истребитель пятого поколения F-35. Последние секунды полёта воздушного судна удалось запечатлеть на видео.
Flickr / U.S. Pacific Fleet