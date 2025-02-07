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7 февраля, 12:03

В Бразилии самолёт потерпел крушение и врезался в автобус при падении

Пассажирский автобус загорелся. Фото © X / OnDisasters

Пассажирский автобус загорелся. Фото © X / OnDisasters

В Сан-Паулу самолёт потерпел крушение в районе шоссе на Авенида Маркес де Сан-Висенте. При падении лайнер врезался в пассажирский автобус. На месте работают спасатели и пожарные.

В Сан-Паулу самолёт потерпел крушение. Видео © X / Freda / OnDisasters

СМИ сообщают о двоих погибших, находившихся на борту самолёта Beechcraft King Air. По предварительным данным, экипаж пытался совершить аварийную посадку.

В автобусе, в который врезалось воздушное судно, не было пассажиров. Общее количество пострадавших уточняется.

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Ранее самолёт с сотрудниками Пентагона рухнул на Филиппинах. В результате катастрофы погибли один американский военнослужащий и три сотрудника Пентагона. Воздушное судно выполняло разведывательную миссию в интересах филиппинских партнёров. Причины аварии выясняются.

Алена Пенчугина
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