В Бразилии самолёт потерпел крушение и врезался в автобус при падении
Пассажирский автобус загорелся. Фото © X / OnDisasters
В Сан-Паулу самолёт потерпел крушение в районе шоссе на Авенида Маркес де Сан-Висенте. При падении лайнер врезался в пассажирский автобус. На месте работают спасатели и пожарные.
В Сан-Паулу самолёт потерпел крушение. Видео © X / Freda / OnDisasters
СМИ сообщают о двоих погибших, находившихся на борту самолёта Beechcraft King Air. По предварительным данным, экипаж пытался совершить аварийную посадку.
В автобусе, в который врезалось воздушное судно, не было пассажиров. Общее количество пострадавших уточняется.
Ранее самолёт с сотрудниками Пентагона рухнул на Филиппинах. В результате катастрофы погибли один американский военнослужащий и три сотрудника Пентагона. Воздушное судно выполняло разведывательную миссию в интересах филиппинских партнёров. Причины аварии выясняются.