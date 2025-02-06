Выгорел полностью: Появились первые кадры с места крушения самолёта в Подмосковье

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала тщательную проверку обстоятельств трагического крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье. По предварительным данным, инцидент произошёл сегодня днем в районе аэродрома Мячково, где борт Р-2002 Sierra внезапно потерял управление.

Видео с места крушения самолёта в Подмосковье. Видео © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

На место происшествия немедленно выехал заместитель прокурора Москвы по надзору за исполнением законов в сфере воздушного и водного транспорта Александр Дианов, который взял на себя координацию расследования. Специальная группа экспертов уже приступила к сбору доказательств и анализу произошедшего.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины этой трагедии.