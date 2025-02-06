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Регион
6 февраля, 14:05

Выгорел полностью: Появились первые кадры с места крушения самолёта в Подмосковье

Прокуратура проводит проверку по факту крушения самолёта в Подмосковье

Фото с места падения самолёта Р-2002 Sierra в Подмосковье. Обложка © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Фото с места падения самолёта Р-2002 Sierra в Подмосковье. Обложка © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала тщательную проверку обстоятельств трагического крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье. По предварительным данным, инцидент произошёл сегодня днем в районе аэродрома Мячково, где борт Р-2002 Sierra внезапно потерял управление.

Видео с места крушения самолёта в Подмосковье. Видео © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

На место происшествия немедленно выехал заместитель прокурора Москвы по надзору за исполнением законов в сфере воздушного и водного транспорта Александр Дианов, который взял на себя координацию расследования. Специальная группа экспертов уже приступила к сбору доказательств и анализу произошедшего.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины этой трагедии.

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О крушении легкомоторного самолёта у аэродрома Мячково в Московской области сообщалось ранее. Самолёт перестал выходить на связь около 13:00. Спасательные службы оперативно отреагировали на сигнал тревоги, однако по прибытию на место они обнаружили, что борт полностью выгорел. Погибли пилот и курсант.

Оксана Попова
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