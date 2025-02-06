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6 февраля, 13:45

Жители Подмосковья сообщили о падении самолёта у аэродрома Мячково

Специалисты проверяют данные о падении легкомоторного самолёта в Подмосковье

Экстренные службы активно расследуют сообщения о падении легкомоторного самолета в Подмосковье. По информации, полученной от SHOT, тревожные сигналы поступили от местных жителей, которые стали свидетелями падения воздушного судна в районе аэродрома Мячково. На место происшествия уже прибыли спасатели, которые проводят поисково-спасательные операции.

В данный момент специалисты пытаются выяснить все обстоятельства происшествия, включая возможные причины крушения и состояние экипажа. Гражданам рекомендуется не паниковать и следить за официальными источниками информации.

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Ранее Life.ru рассказывал об авиакатастрофе, которая случилась вечером 31 января в Филадельфии. Падение сопровождалось сильным взрывом, который попал на камеры видеонаблюдения. Борт упал практически сразу после взлёта. Позже выяснилось, что это был самолёт санитарной авиации, перевозивший ребёнка. В результате крушения погибли семь человек, ещё 19 получили ранения. Достоверной информации о причинах трагедии пока что нет.

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Shutterstock / FOTODOM / T. Gorhum

Оксана Попова
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