Жители Подмосковья сообщили о падении самолёта у аэродрома Мячково

Экстренные службы активно расследуют сообщения о падении легкомоторного самолета в Подмосковье. По информации, полученной от SHOT, тревожные сигналы поступили от местных жителей, которые стали свидетелями падения воздушного судна в районе аэродрома Мячково. На место происшествия уже прибыли спасатели, которые проводят поисково-спасательные операции.