В результате крушения медицинского самолёта в Филадельфии погибли семь человек
Фото с места крушения самолёта в Филадельфии. Обложка © X / La Bujia News
В результате крушения медицинского самолёта в Филадельфии, штат Пенсильвания, погибли семь человек, среди которых шесть находились на борту, а один был местным жителем. Кроме того, 19 человек получили травмы, сообщила мэр Шерелл Паркер.
«На борту разбившегося самолёта было шесть душ… мы скорбим об их утрате. Мы также можем подтвердить, что как минимум ещё один человек погиб в результате этой трагедии. Это было лицо, находившееся в машине», — сказала она в ходе брифинга.
Напомним, авиакатастрофа произошла в Филадельфии вечером 31 января по местному времени. На месте крушения самолёта прогремел мощный взрыв, который запечатлели уличные камеры. Воздушное судно рухнуло почти сразу после взлёта. Борт санавиации перевозил ребёнка. Точные причины аварии пока не называли.