В результате крушения медицинского самолёта в Филадельфии погибли семь человек

В результате крушения медицинского самолёта в Филадельфии, штат Пенсильвания, погибли семь человек, среди которых шесть находились на борту, а один был местным жителем. Кроме того, 19 человек получили травмы, сообщила мэр Шерелл Паркер.

«На борту разбившегося самолёта было шесть душ… мы скорбим об их утрате. Мы также можем подтвердить, что как минимум ещё один человек погиб в результате этой трагедии. Это было лицо, находившееся в машине», — сказала она в ходе брифинга.