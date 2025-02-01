Озвучена возможная причина авиакатастрофы в Филадельфии

Зеоли также упомянул, что самолёт был полностью заправлен, так как его маршрут вёл в штат Миссури. В дополнение к этому, телеканал Fox News сообщил, что рядом с местом крушения на парковке McDonald's был найден один кислородный баллон. По информации телеканала, на борту самолёта находились два пилота, два врача, пациент и его родственник. Они вылетели из местного аэропорта всего за несколько мгновений до катастрофы. Через 30 секунд после взлета борт пропал с радаров на высоте около 487 метров.