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Авиакатастрофа в США
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1 февраля, 05:17
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Озвучена возможная причина авиакатастрофы в Филадельфии

Причиной авиакатастрофы в Филадельфии могли стать кислородные баллоны

Фото с места крушения самолёта в Филадельфии. Обложка © X / shamimahyder

Фото с места крушения самолёта в Филадельфии. Обложка © X / shamimahyder

Баллоны с кислородом, находившиеся на борту разбившегося самолёта в Филадельфии, могли стать причиной авиакатастрофы. Об этом сообщил корреспондент телеканала Fox News Рич Зеоли.

Он отметил, что кислород и топливо могли спровоцировать мощный взрыв, что могло бы объяснить причины трагедии.

Зеоли также упомянул, что самолёт был полностью заправлен, так как его маршрут вёл в штат Миссури. В дополнение к этому, телеканал Fox News сообщил, что рядом с местом крушения на парковке McDonald's был найден один кислородный баллон. По информации телеканала, на борту самолёта находились два пилота, два врача, пациент и его родственник. Они вылетели из местного аэропорта всего за несколько мгновений до катастрофы. Через 30 секунд после взлета борт пропал с радаров на высоте около 487 метров.

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Напомним, авиакатастрофа произошла в Филадельфии вечером 31 января по местному времени. На месте крушения самолёта прогремел мощный взрыв, который запечатлели уличные камеры. Воздушное судно рухнуло почти сразу после взлёта. Борт санавиации перевозил ребёнка. Предварительно, всего в самолёте было шесть человек.

Оксана Попова
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