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1 февраля, 02:26

Власти США озвучили подробности крушения самолёта санавиации в Филадельфии

В FAA подтвердили, что на борту рухнувшего в США самолёта было шесть человек

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опровергло, а затем подтвердило информацию СМИ о том, что на борту разбившегося в Филадельфии самолёта санавиации было шесть человек. По данным Fox News, жертвами трагедии стали два пилота, два врача, пациент и его родственник. Последствия на земле уточняются.

«Learjet 55 разбился около 18:30 по местному времени в пятницу, 31 января, после взлёта с северо-восточного аэропорта Филадельфии», — привели подробности в FAA.

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Ранее Life.ru публиковал видео последних секунд полёта воздушного судна. На кадрах борт пикирует вниз на огромной скорости и врезается в землю. В районе падения раздаётся мощный взрыв.

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Shutterstock / FOTODOM / InsectWorld

Антон Голыбин
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