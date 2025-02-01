Власти США озвучили подробности крушения самолёта санавиации в Филадельфии
В FAA подтвердили, что на борту рухнувшего в США самолёта было шесть человек
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опровергло, а затем подтвердило информацию СМИ о том, что на борту разбившегося в Филадельфии самолёта санавиации было шесть человек. По данным Fox News, жертвами трагедии стали два пилота, два врача, пациент и его родственник. Последствия на земле уточняются.
«Learjet 55 разбился около 18:30 по местному времени в пятницу, 31 января, после взлёта с северо-восточного аэропорта Филадельфии», — привели подробности в FAA.
Ранее Life.ru публиковал видео последних секунд полёта воздушного судна. На кадрах борт пикирует вниз на огромной скорости и врезается в землю. В районе падения раздаётся мощный взрыв.
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