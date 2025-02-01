Власти США озвучили подробности крушения самолёта санавиации в Филадельфии

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опровергло, а затем подтвердило информацию СМИ о том, что на борту разбившегося в Филадельфии самолёта санавиации было шесть человек. По данным Fox News, жертвами трагедии стали два пилота, два врача, пациент и его родственник. Последствия на земле уточняются.