Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 февраля, 00:58

Рухнувший в Филадельфии самолёт был санитарным бортом, который перевозил пациента

Fox: Упавший в США самолёт был санитарным, на борту находились шесть человек

Не менее шести человек находились на борту рухнувшего в Филадельфии самолёта. Борт модели Lear 55 был санитарным, он потерпел катастрофу почти сразу после взлёта, стало известно Fox News.

По данным телеканала, воздушное судно вели два пилота, а в салоне находились два врача, пациент и его родственник. Причины произошедшего пока не названы, ведётся оценка сопутствующего ущерба.

Момент падения самолёта. Видео © X / Madam Bè

Госдеп подтвердил гибель фигуристов Шишковой, Наумова и Волянской в Вашингтоне
Госдеп подтвердил гибель фигуристов Шишковой, Наумова и Волянской в Вашингтоне

Напомним, что трагедия произошла вечером 31 января по местному времени. Последние секунды полёта воздушного судна запечатлели уличные камеры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Robin Guess

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar