Рухнувший в Филадельфии самолёт был санитарным бортом, который перевозил пациента
Fox: Упавший в США самолёт был санитарным, на борту находились шесть человек
Не менее шести человек находились на борту рухнувшего в Филадельфии самолёта. Борт модели Lear 55 был санитарным, он потерпел катастрофу почти сразу после взлёта, стало известно Fox News.
По данным телеканала, воздушное судно вели два пилота, а в салоне находились два врача, пациент и его родственник. Причины произошедшего пока не названы, ведётся оценка сопутствующего ущерба.
Момент падения самолёта. Видео © X / Madam Bè
Напомним, что трагедия произошла вечером 31 января по местному времени. Последние секунды полёта воздушного судна запечатлели уличные камеры.
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