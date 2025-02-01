Госдеп подтвердил гибель фигуристов Шишковой, Наумова и Волянской в Вашингтоне

Госдепартамент официально подтвердил, что в числе жертв авиакатастрофы в небе над Вашингтоном оказались российские фигуристы. Об этом сообщили в Посольстве РФ в США.

«При столкновении военного вертолёта с пассажирским самолётом были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская», — говорится в посте диппредставительства.