Госдеп подтвердил гибель фигуристов Шишковой, Наумова и Волянской в Вашингтоне
Госдепартамент официально подтвердил, что в числе жертв авиакатастрофы в небе над Вашингтоном оказались российские фигуристы. Об этом сообщили в Посольстве РФ в США.
«При столкновении военного вертолёта с пассажирским самолётом были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская», — говорится в посте диппредставительства.
В посольстве уточнили, что спортсмены постоянно проживали на территории Штатов и работали тренерами в американских клубах. Дипломаты выразили семьям погибших соболезнования и предложили родственникам обращаться на горячую линию для оказания консульско-правовой помощи.
Напомним, вечером 29 января пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом у аэропорта в Вашингтоне. Жертвами трагедии стали 67 человек, из реки Потомак уже достали 40 тел. Также на борту был бывший фигурист Александр Кирсанов.