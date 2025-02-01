Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 февраля, 00:08

Госдеп подтвердил гибель фигуристов Шишковой, Наумова и Волянской в Вашингтоне

Госдепартамент официально подтвердил, что в числе жертв авиакатастрофы в небе над Вашингтоном оказались российские фигуристы. Об этом сообщили в Посольстве РФ в США.

«При столкновении военного вертолёта с пассажирским самолётом были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская», — говорится в посте диппредставительства.

В посольстве уточнили, что спортсмены постоянно проживали на территории Штатов и работали тренерами в американских клубах. Дипломаты выразили семьям погибших соболезнования и предложили родственникам обращаться на горячую линию для оказания консульско-правовой помощи.

Появилась новая неожиданная версия авиакатастрофы в США
Появилась новая неожиданная версия авиакатастрофы в США

Напомним, вечером 29 января пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом у аэропорта в Вашингтоне. Жертвами трагедии стали 67 человек, из реки Потомак уже достали 40 тел. Также на борту был бывший фигурист Александр Кирсанов.

Обложка ©

U.S. Coast Guard

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Авиакатастрофа в США
  • Госдеп
  • Фигурное катание
  • Происшествия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar