Авиакатастрофа в США
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Регион
30 января, 21:26

На борту упавшего в Вашингтоне самолёта был бывший фигурист Александр Кирсанов

Бывший фигурист Александр Кирсанов находился на борту пассажирского самолёта, который столкнулся с вертолётом в Вашингтоне. Об этом в интервью телеканалу ABC рассказала его супруга Наталья Гудина.

«Я потеряла всё. Я потеряла мужа, учеников, друзей», — посетовала она.

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Пассажирский самолёт врезался в военный вертолёт 30 января при заходе на посадку у аэропорта в Вашингтоне. Жертвами трагедии, предварительно, стали 67 человек, из которых трое — экипаж винтокрылой машины. На борту воздушного судна были в том числе российские фигуристы.

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ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO

Илья Пушкарев
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