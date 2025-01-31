На борту упавшего в Вашингтоне самолёта был бывший фигурист Александр Кирсанов
Бывший фигурист Александр Кирсанов находился на борту пассажирского самолёта, который столкнулся с вертолётом в Вашингтоне. Об этом в интервью телеканалу ABC рассказала его супруга Наталья Гудина.
«Я потеряла всё. Я потеряла мужа, учеников, друзей», — посетовала она.
Пассажирский самолёт врезался в военный вертолёт 30 января при заходе на посадку у аэропорта в Вашингтоне. Жертвами трагедии, предварительно, стали 67 человек, из которых трое — экипаж винтокрылой машины. На борту воздушного судна были в том числе российские фигуристы.
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ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO