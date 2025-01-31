Появилась новая неожиданная версия авиакатастрофы в США
Экс-инспектор Минтранса США Скьяво: Причиной авиакатастрофы мог быть яркий свет
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Пилот вертолёта Black Hawk, который столкнулся с пассажирским Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines над Вашингтоном, возможно, неправильно определил местоположение пассажирского судна из-за яркого света в ночном небе. Такое мнение высказала в интервью CNN бывшая генеральная инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво.
Она прокомментировала одно из видео инцидента, указав на наличие ещё одного яркого источника света в районе посадки самолёта, что могло затруднить экипажу вертолёта правильное определение цели.
«Когда я впервые увидела это видео, я сосредоточилась на движущемся свете, а не на неподвижном, который на самом деле тоже не оставался неподвижным. Вопрос заключается в угле обзора. Существует вероятность, что пилот вертолёта мог сосредоточиться на более ярком движущемся свете и принять его за самолёт, который ему нужно было отслеживать, » — предположила эксперт.
Напомним, что пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом в США 30 января. Жертвами трагедии стали 67 человек, их тела достают из реки Потомак. Среди погибших есть россияне. Нацсовет по безопасности на транспорте США заявил, что опубликует первые результаты расследования в течение 30 дней.