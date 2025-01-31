Появилась новая неожиданная версия авиакатастрофы в США

«Когда я впервые увидела это видео, я сосредоточилась на движущемся свете, а не на неподвижном, который на самом деле тоже не оставался неподвижным. Вопрос заключается в угле обзора. Существует вероятность, что пилот вертолёта мог сосредоточиться на более ярком движущемся свете и принять его за самолёт, который ему нужно было отслеживать, » — предположила эксперт.