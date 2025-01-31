Пользователи Сети заметили странность на детальном видео авиакатастрофы в США
Видеозапись столкновения пассажирского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военного вертолёта Black Hawk в Вашингтоне опубликовало 31 января издание Clash Report в социальной сети Х. На кадрах оказался запечатлён момент, когда два объекта в небе неумолимо сближаются, след за этим раздается взрыв, после чего оба падают в реку Потомак.
Видео © Х / Clash Report
В комментариях под видео развернулась настоящая баталия «диванных авиа-экспертов». Часть из них «нашла» на записи явные признаки, что пилот вертолёта действовал намеренно. А вот другие обратили внимание на любопытную деталь.
«Посмотрите на огни, у вертолёта отвалилось одно крыло», — написал пользователь Дэвид Террелл, вслед за которым и другие обитатели соцсети Х «заметили» эту деталь.
Напомним, что пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом в США 30 января. Жертвами трагедии стали 67 человек, их тела достают из реки Потомак. Среди погибших есть россияне. Нацсовет по безопасности на транспорте США заявил, что опубликует первые результаты расследования в течение 30 дней.