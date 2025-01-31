Пользователи Сети заметили странность на детальном видео авиакатастрофы в США

Видеозапись столкновения пассажирского Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и военного вертолёта Black Hawk в Вашингтоне опубликовало 31 января издание Clash Report в социальной сети Х. На кадрах оказался запечатлён момент, когда два объекта в небе неумолимо сближаются, след за этим раздается взрыв, после чего оба падают в реку Потомак.

В комментариях под видео развернулась настоящая баталия «диванных авиа-экспертов». Часть из них «нашла» на записи явные признаки, что пилот вертолёта действовал намеренно. А вот другие обратили внимание на любопытную деталь.