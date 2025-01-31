В Сети предполагают, что в авиакатастрофе в США виноват трансгендер*
Blind: Вертолётом, сбившим самолёт в Вашингтоне, мог управлять трансгендер*
Авиакатастрофа в США могла произойти по вине неопытного пилота-трансгендера*. Об этом доложил пользователь анонимной соцсети Blind.
Пользователь сообщил, что за штурвалом вертолёта Black Hawk находился трансгендер* Джо Эллис. Он является пилотом-стажёром. За день до происшествия транс* опубликовал критику политики президента США Дональда Трампа, желающего убрать от службы подобных людей.
Напомним, что пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом 30 января. Жертвами трагедии, предварительно, стали 67 человек, их тела достают из реки Потомак. Среди погибших есть россияне. Нацсовет по безопасности на транспорте США заявил, что опубликует первые результаты расследования в течение 30 дней. Президент США Дональд Трамп намекнул, что говорил о происшествии с лидером РФ Владимиром Путиным.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.
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