В Сети предполагают, что в авиакатастрофе в США виноват трансгендер*

Авиакатастрофа в США могла произойти по вине неопытного пилота-трансгендера*. Об этом доложил пользователь анонимной соцсети Blind .

Пользователь сообщил, что за штурвалом вертолёта Black Hawk находился трансгендер* Джо Эллис. Он является пилотом-стажёром. За день до происшествия транс* опубликовал критику политики президента США Дональда Трампа, желающего убрать от службы подобных людей.