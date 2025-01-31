В Кремле заявили о контактах с США по поводу крушения самолёта

Россия и США ведут дипломатические переговоры по поводу авиакатастрофы под Вашингтоном, в которой погибли также граждане России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в таких случаях страна уведомляется через дипломатические каналы, и сейчас они функционируют.