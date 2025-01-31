В Кремле заявили о контактах с США по поводу крушения самолёта
Песков: Дипломаты РФ и США контактируют по авиакатастрофе под Вашингтоном
Россия и США ведут дипломатические переговоры по поводу авиакатастрофы под Вашингтоном, в которой погибли также граждане России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в таких случаях страна уведомляется через дипломатические каналы, и сейчас они функционируют.
В беседе с журналистами он отметил, что произошла трагедия с участием российских граждан, и дипломаты обсуждают детали, связанные с репатриацией тел.
Напомним, что пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом 30 января. Жертвами трагедии, предварительно, стали 67 человек, их тела достают из реки Потомак. Среди погибших есть россияне. Нацсовет по безопасности на транспорте США заявил, что опубликует первые результаты расследования в течение 30 дней. Президент США Дональд Трамп намекнул, что говорил о происшествии с лидером РФ Владимиром Путиным.
Life.ru / Шедеврум