Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
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Регион
30 января, 20:39

США представят отчёт об авиакатастрофе в Вашингтоне в течение месяца

Первые результаты расследования авиакатастрофы с участием пассажирского самолёта Bombardier и военного вертолёта Black Hawk в Вашингтоне будут опубликованы в течение 30 дней. С таким заявлением выступил Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

«Наша миссия — не только понять, что произошло, но и выяснить, почему это случилось», — пояснил на брифинге представитель ведомства Тодд Инман.

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Авиакатастрофа над Вашингтоном может стать крупнейшей в США с 1982 года

Напомним, что пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом у аэропорта имени Рональда Рейгана 30 января. Жертвами трагедии, предварительно, стали 67 человек, их тела достают из реки Потомак. Среди погибших есть россияне.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Илья Пушкарев
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