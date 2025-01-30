США представят отчёт об авиакатастрофе в Вашингтоне в течение месяца
Первые результаты расследования авиакатастрофы с участием пассажирского самолёта Bombardier и военного вертолёта Black Hawk в Вашингтоне будут опубликованы в течение 30 дней. С таким заявлением выступил Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).
«Наша миссия — не только понять, что произошло, но и выяснить, почему это случилось», — пояснил на брифинге представитель ведомства Тодд Инман.
Напомним, что пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом у аэропорта имени Рональда Рейгана 30 января. Жертвами трагедии, предварительно, стали 67 человек, их тела достают из реки Потомак. Среди погибших есть россияне.
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