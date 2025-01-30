США представят отчёт об авиакатастрофе в Вашингтоне в течение месяца

Первые результаты расследования авиакатастрофы с участием пассажирского самолёта Bombardier и военного вертолёта Black Hawk в Вашингтоне будут опубликованы в течение 30 дней. С таким заявлением выступил Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).