Авиакатастрофа над Вашингтоном может стать крупнейшей в США с 1982 года

Авиакатастрофа над Вашингтоном может стать самой масштабной в США за 16 лет. Об этом пишет CNN.

Предыдущее крупное крушение произошло в 2009 году. Лайнер De Havilland Canada DHC-8-402 Q400 авиакомпании Colgan Air выполнял ежедневный регулярный рейс CJC3407 по маршруту Ньюарк — Буффало. При заходе на посадку самолёт опрокинулся и рухнул на жилой дом в Клэренсе. Погибли 50 человек — 49 находившихся на борту и 1 человек на земле.