Авиакатастрофа над Вашингтоном может стать крупнейшей в США с 1982 года
Авиакатастрофа над Вашингтоном может стать самой масштабной в США за 16 лет. Об этом пишет CNN.
Предыдущее крупное крушение произошло в 2009 году. Лайнер De Havilland Canada DHC-8-402 Q400 авиакомпании Colgan Air выполнял ежедневный регулярный рейс CJC3407 по маршруту Ньюарк — Буффало. При заходе на посадку самолёт опрокинулся и рухнул на жилой дом в Клэренсе. Погибли 50 человек — 49 находившихся на борту и 1 человек на земле.
Кроме того, в 1982 году лайнер Boeing 737-222 авиакомпании Air Florida выполнял регулярный рейс QH90 по маршруту Вашингтон — Тампа — Форт-Лодердейл, но через 22 секунды после взлёта в условиях сильного снегопада внезапно перешёл в сваливание и, потеряв высоту, врезался в загруженный автомобилями пролёт Моста 14-й улицы, который проходит через реку Потомак и соединяет Вашингтон с Арлингтоном. В результате погибли 78 человек — 74 находившихся на борту и 4 на мосту.
Напомним, 30 января пассажирский самолёт Bombardier CRJ701ER авиакомпании PSA Airlines столкнулся с военным вертолётом Sikorsky UH-60 Black Hawk в воздухе и рухнул в реку вблизи аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. На борту находилось 64 человека (60 пассажиров и 4 члена экипажа). Вертолёт совершал тренировочный полёт, на его борту было трое военных. На данный момент известно о 19 погибших. Также уточняется, что в самолёте находилось не менее 14 фигуристов, возвращавшихся с чемпионата США в Канзасе. Многие из них — дети российских эмигрантов.
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