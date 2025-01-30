Фигурист Маравилла чудом избежал авиакатастрофы в Вашингтоне из-за собаки
РИАН: Фигуриста Маравиллу не пустили в упавший в Вашингтоне самолёт из-за собаки
Представляющий США фигурист Джон Маравилла по счастливой случайности не попал на рейс, потерпевший катастрофу над Вашингтоном. По данным агентства РИА «Новости», его не пустили на борт воздушного судна из-за собаки.
Маравилла ранее в соцсетях просил о помощи в возвращении из Канзаса, так как не смог попасть на рейс.
«Агент на стойке регистрации пассажиров сказал мне, что моя собака слишком велика для переноски, хотя это был наш обратный рейс. Поэтому мы решили поехать на машине», — пояснил спортсмен.
Напомним, трагическая авиакатастрофа произошла 30 января: пассажирский самолёт Bombardier столкнулся с военным вертолётом Black Hawk в небе и упал в реку Потомак у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту самолёта, по предварительным данным, находилось 64 человека, среди которых фигуристы, возвращавшиеся с чемпионата США в Канзасе. Вертолёт, участвовавший в тренировочном полёте, перевозил троих военнослужащих. На данный момент сообщается о 19 жертвах катастрофы. В числе пассажиров были русскоговорящие фигуристы и тренеры, которые участвовали в чемпионате США. Большинство из них являются детьми российских эмигрантов. Что известно о трагедии — в материале Life.ru.
Life.ru / Шедеврум