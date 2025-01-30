Фигурист Маравилла чудом избежал авиакатастрофы в Вашингтоне из-за собаки

Представляющий США фигурист Джон Маравилла по счастливой случайности не попал на рейс, потерпевший катастрофу над Вашингтоном. По данным агентства РИА «Новости», его не пустили на борт воздушного судна из-за собаки.

Маравилла ранее в соцсетях просил о помощи в возвращении из Канзаса, так как не смог попасть на рейс.