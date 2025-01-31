WP: За день до авиакатастрофы в Вашингтоне вертолёт уже мешал посадке самолёта

За сутки до столкновения самолёта и вертолёта в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне едва не произошёл аналогичный инцидент. Ещё одному рейсу пришлось уйти на второй круг из-за винтокрылой машины военных на пути. Об этом сообщает The Washington Post.