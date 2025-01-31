Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
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Регион
31 января, 05:11

WP: За день до авиакатастрофы в Вашингтоне вертолёт уже мешал посадке самолёта

За сутки до столкновения самолёта и вертолёта в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне едва не произошёл аналогичный инцидент. Ещё одному рейсу пришлось уйти на второй круг из-за винтокрылой машины военных на пути. Об этом сообщает The Washington Post.

Как следует из аудиозаписей авиадиспетчерской службы, трагедия едва не случилась с самолётом авиакомпании Republic Airways. К счастью, ему удалось благополучно приземлиться позже.

NTSB: США пока не могут назвать точную причину авиакатастрофы в Вашингтоне
NTSB: США пока не могут назвать точную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Напомним, что пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом 30 января. Жертвами трагедии, предварительно, стали 67 человек, их тела достают из реки Потомак. Среди погибших есть россияне. Нацсовет по безопасности на транспорте США заявил, что опубликует первые результаты расследования в течение 30 дней.

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Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Тимур Хингеев
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