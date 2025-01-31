NTSB: США пока не могут назвать точную причину авиакатастрофы в Вашингтоне
Причина авиакатастрофы в Вашингтоне остаётся неизвестной, и специалисты не могут однозначно сказать, что именно привело к столкновению пассажирского самолёта с военным вертолётом. Об этом на брифинге заявил представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США Тодд Инмен.
«Мы не располагаем достаточным количеством фактов, чтобы подтвердить или исключить человеческий фактор, механические факторы», — отметил он.
Глава NTSB Дженнифер Хоменди добавила, что полученные ведомством данные нуждаются в тщательной проверке перед вынесением первого вердикта.
Напомним, что 30 января пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом при заходе на посадку в Вашингтоне. На борту находились 64 человека, включая российских фигуристов, а экипаж винтокрылой машины составлял три человека. Тела жертв продолжают извлекать из реки Потомак.
ТАСС / EPA / SHAWN THEW