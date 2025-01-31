NTSB: США пока не могут назвать точную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Причина авиакатастрофы в Вашингтоне остаётся неизвестной, и специалисты не могут однозначно сказать, что именно привело к столкновению пассажирского самолёта с военным вертолётом. Об этом на брифинге заявил представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США Тодд Инмен.