Экстренные службы нашли 40 тел на месте авиакатастрофы в Вашингтоне
Сотрудники экстренных служб нашли 40 тел погибших при крушении пассажирского борта над Вашингтоном. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на специалистов.
По данным источников, часть трупов вынесло на берег, а некоторые доставали из воды. Предварительно, обнаружены все фрагменты тел жертв трагедии, которые можно безопасно достать из обломков фюзеляжа. Сообщается, что у водолазов пока нет доступа к хвостовой части самолёта, где могут находиться другие пассажиры.
Напомним, что пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом 30 января. Жертвами трагедии, предварительно, стали 67 человек, их тела достают из реки Потомак. Среди погибших есть россияне. Нацсовет по безопасности на транспорте США заявил, что опубликует первые результаты расследования в течение 30 дней. Президент США Дональд Трамп намекнул, что говорил о происшествии с лидером РФ Владимиром Путиным.
Kandinsky 3.1 / Life.ru