Экстренные службы нашли 40 тел на месте авиакатастрофы в Вашингтоне

Сотрудники экстренных служб нашли 40 тел погибших при крушении пассажирского борта над Вашингтоном. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на специалистов.

По данным источников, часть трупов вынесло на берег, а некоторые доставали из воды. Предварительно, обнаружены все фрагменты тел жертв трагедии, которые можно безопасно достать из обломков фюзеляжа. Сообщается, что у водолазов пока нет доступа к хвостовой части самолёта, где могут находиться другие пассажиры.