Самолёт рухнул на жилые дома в Филадельфии и спровоцировал пожар

В северо-восточной части Филадельфии потерпел крушение небольшой самолёт. На месте падения прогремел мощный взрыв, который вызвал пожар. Огонь уже охватил несколько зданий. Подробности произошедшего приводит CBS News Philadelphia.

Крушение самолёта и пожар. Видео © X / Matty_Ice_215 / GeneralMCNews / disclosetv / HexdlineNews

По предварительным данным, на борту находились два человека. Причины инцидента пока не установлены. Пожарные расчёты оперативно прибыли к месту ЧП, но масштабы повреждений не уточняются.