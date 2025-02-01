Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 февраля, 00:17

Самолёт рухнул на жилые дома в Филадельфии и спровоцировал пожар

В северо-восточной части Филадельфии потерпел крушение небольшой самолёт. На месте падения прогремел мощный взрыв, который вызвал пожар. Огонь уже охватил несколько зданий. Подробности произошедшего приводит CBS News Philadelphia.

Крушение самолёта и пожар. Видео © X / Matty_Ice_215 / GeneralMCNews / disclosetv / HexdlineNews

По предварительным данным, на борту находились два человека. Причины инцидента пока не установлены. Пожарные расчёты оперативно прибыли к месту ЧП, но масштабы повреждений не уточняются.

Появилась новая неожиданная версия авиакатастрофы в США
Появилась новая неожиданная версия авиакатастрофы в США

Это уже третье крушение самолёта в США за последние несколько дней. 29 января пассажирский борт компании American Airlines столкнулся с вертолётом и рухнул в реку Потомак в Вашингтоне. Жертвами трагедии стали 67 человек. Незадолго до этого на Аляске разбился боевой истребитель пятого поколения F-35. Лётчику удалось катапультироваться.

Обложка ©

X / disclosetv

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar