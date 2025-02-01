Самолёт рухнул на жилые дома в Филадельфии и спровоцировал пожар
В северо-восточной части Филадельфии потерпел крушение небольшой самолёт. На месте падения прогремел мощный взрыв, который вызвал пожар. Огонь уже охватил несколько зданий. Подробности произошедшего приводит CBS News Philadelphia.
Крушение самолёта и пожар. Видео © X / Matty_Ice_215 / GeneralMCNews / disclosetv / HexdlineNews
По предварительным данным, на борту находились два человека. Причины инцидента пока не установлены. Пожарные расчёты оперативно прибыли к месту ЧП, но масштабы повреждений не уточняются.
Это уже третье крушение самолёта в США за последние несколько дней. 29 января пассажирский борт компании American Airlines столкнулся с вертолётом и рухнул в реку Потомак в Вашингтоне. Жертвами трагедии стали 67 человек. Незадолго до этого на Аляске разбился боевой истребитель пятого поколения F-35. Лётчику удалось катапультироваться.
X / disclosetv