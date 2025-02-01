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1 февраля, 00:31

Появилось видео мощного взрыва на месте крушения самолёта в Филадельфии

Уличные камеры запечатлели момент падения самолёта в Филадельфии. На кадрах видно, что воздушное судно на высокой скорости пикирует вниз и падает на здания. Затем происходит мощный взрыв.

Момент падения самолёта. Видео © X / Madam Bè

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Напомним, что трагедия произошла вечером 31 января по местному времени. На месте происшествия бушует пожар, в борьбу с ним уже вступили спасательные расчёты. Подробности инцидента и число жертв пока не установлены.

Обложка ©

X / Madam Bè

Илья Пушкарев
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