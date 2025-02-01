Появилось видео мощного взрыва на месте крушения самолёта в Филадельфии

Уличные камеры запечатлели момент падения самолёта в Филадельфии. На кадрах видно, что воздушное судно на высокой скорости пикирует вниз и падает на здания. Затем происходит мощный взрыв.

Напомним, что трагедия произошла вечером 31 января по местному времени. На месте происшествия бушует пожар, в борьбу с ним уже вступили спасательные расчёты. Подробности инцидента и число жертв пока не установлены.