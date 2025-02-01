Пациентом на борту разбившегося самолёта санавиации в Филадельфии был ребёнок
Пациентом, который находился на борту упавшего в Филадельфии самолёта санавиации Learjet 55, был ребёнок. Об этом сообщила владеющая воздушным судном компания Jet Rescue Air Ambulance.
«На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира (педиатрический пациент и сопровождающий)», — гласит пост JRAA в соцсетях.
Компания отказалась разглашать имена погибших до уведомления членов их семей.
Авиакатастрофа произошла в Филадельфии вечером 31 января по местному времени. На месте крушения самолёта прогремел мощный взрыв, который запечатлели уличные камеры. Воздушное судно рухнуло почти сразу после взлёта.
Unsplash / Mathurin NAPOLY / matnapo