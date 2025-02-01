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Авиакатастрофа в США
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Регион
1 февраля, 04:09

Пациентом на борту разбившегося самолёта санавиации в Филадельфии был ребёнок

Пациентом, который находился на борту упавшего в Филадельфии самолёта санавиации Learjet 55, был ребёнок. Об этом сообщила владеющая воздушным судном компания Jet Rescue Air Ambulance.

«На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира (педиатрический пациент и сопровождающий)», — гласит пост JRAA в соцсетях.

Компания отказалась разглашать имена погибших до уведомления членов их семей.

Мэр Филадельфии Паркер заявила о повреждении домов и авто из-за падения самолёта
Мэр Филадельфии Паркер заявила о повреждении домов и авто из-за падения самолёта

Авиакатастрофа произошла в Филадельфии вечером 31 января по местному времени. На месте крушения самолёта прогремел мощный взрыв, который запечатлели уличные камеры. Воздушное судно рухнуло почти сразу после взлёта.

Обложка ©

Unsplash / Mathurin NAPOLY / matnapo

Антон Голыбин
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