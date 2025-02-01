Мэр Филадельфии Паркер заявила о повреждении домов и авто из-за падения самолёта
В Филадельфии в результате крушения медицинского самолёта повреждены несколько домов и автомобилей. Об этом на брифинге сообщила мэр города Шерелл Паркер. Точной информации о количестве жертв и пострадавших на данный момент нет.
Последствия крушения самолёта. Видео © X / swervvo9
Паркер добавила, что обсудила трагедию с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро, который прямо сейчас направляется в Филадельфию. Она также связалась с сенатором Джоном Феттерманом и федеральными чиновниками. Мэр призвала местных жителей не приближаться к месту крушения.
Напомним, что катастрофа произошла вечером 31 января по местному времени в северо-восточной части города. Последние секунды полёта попали в объективы видеокамер. Управление гражданской авиации США подтвердило информацию, что на борту было шесть человек: два пилота, два врача, пациент и его родственник.
X / swervvo9