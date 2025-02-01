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Авиакатастрофа в США
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1 февраля, 03:55

Мэр Филадельфии Паркер заявила о повреждении домов и авто из-за падения самолёта

В Филадельфии в результате крушения медицинского самолёта повреждены несколько домов и автомобилей. Об этом на брифинге сообщила мэр города Шерелл Паркер. Точной информации о количестве жертв и пострадавших на данный момент нет.

Последствия крушения самолёта. Видео © X / swervvo9

Паркер добавила, что обсудила трагедию с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро, который прямо сейчас направляется в Филадельфию. Она также связалась с сенатором Джоном Феттерманом и федеральными чиновниками. Мэр призвала местных жителей не приближаться к месту крушения.

В Кремле заявили о контактах с США по поводу крушения самолёта
В Кремле заявили о контактах с США по поводу крушения самолёта

Напомним, что катастрофа произошла вечером 31 января по местному времени в северо-восточной части города. Последние секунды полёта попали в объективы видеокамер. Управление гражданской авиации США подтвердило информацию, что на борту было шесть человек: два пилота, два врача, пациент и его родственник.

Обложка ©

X / swervvo9

Тимур Хингеев
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