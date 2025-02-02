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Авиакатастрофа в США
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2 февраля, 18:09

SSJ 100 «Азимута» аварийно сел в Пулково после сигнала о неисправности

Борт компании «Азимут», летевший из Тбилиси в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в Пулково после сообщения о неисправности. Об этом рассказал представитель авиаперевозчика.

«На борту самолёта авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс А47040 Тбилиси — Санкт-Петербург 2 февраля 2025 года, сработала сигнализация о неисправности. Самолёт благополучно совершил посадку в аэропорту», — цитирует заявление ТАСС.

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Ранее Life.ru рассказывал об авиакатастрофе, которая случилась вечером 31 января в Филадельфии. Падение сопровождалось сильным взрывом, который попал на камеры видеонаблюдения. Борт упал практически сразу после взлёта. Позже выяснилось, что это был самолёт санитарной авиации, перевозивший ребёнка. В результате крушения погибли семь человек, ещё 19 получили ранения. Достоверной информации о причинах трагедии пока что нет.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Zimovskoy

Юрий Лысенко
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