SSJ 100 «Азимута» аварийно сел в Пулково после сигнала о неисправности
Борт компании «Азимут», летевший из Тбилиси в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в Пулково после сообщения о неисправности. Об этом рассказал представитель авиаперевозчика.
«На борту самолёта авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс А47040 Тбилиси — Санкт-Петербург 2 февраля 2025 года, сработала сигнализация о неисправности. Самолёт благополучно совершил посадку в аэропорту», — цитирует заявление ТАСС.
Ранее Life.ru рассказывал об авиакатастрофе, которая случилась вечером 31 января в Филадельфии. Падение сопровождалось сильным взрывом, который попал на камеры видеонаблюдения. Борт упал практически сразу после взлёта. Позже выяснилось, что это был самолёт санитарной авиации, перевозивший ребёнка. В результате крушения погибли семь человек, ещё 19 получили ранения. Достоверной информации о причинах трагедии пока что нет.
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