«Умирали бесконечно»: Воссоздан ад на пассажирском самолёте после удара о вертолёт в США

Смерть пассажиров самолёта Bombardier, столкнувшегося с военным вертолётом над Вашингтоном, не была быстрой. Нейропсихологи в беседе с «Аргументов недели» заявили, что для людей на борту катастрофа длилась бесконечно, хотя произошла она за считанные секунды.

По словам специалистов, момент после крушения и до смерти растянулся для пассажиров в бесконечную киноплёнку из потока мыслей и воспоминаний, контролировать который в таких условиях нельзя никак. Это происходит из-за всплеска активности мозга в условиях стресса.