«Умирали бесконечно»: Воссоздан ад на пассажирском самолёте после удара о вертолёт в США
Нейропсихологи заявили, что участники авиакатастрофы в США умирали медленно
Смерть пассажиров самолёта Bombardier, столкнувшегося с военным вертолётом над Вашингтоном, не была быстрой. Нейропсихологи в беседе с «Аргументов недели» заявили, что для людей на борту катастрофа длилась бесконечно, хотя произошла она за считанные секунды.
По словам специалистов, момент после крушения и до смерти растянулся для пассажиров в бесконечную киноплёнку из потока мыслей и воспоминаний, контролировать который в таких условиях нельзя никак. Это происходит из-за всплеска активности мозга в условиях стресса.
Вода в реке Потомак, куда упал самолёт, почти всегда холодная. Если кто-то выжил при крушении, то после него он оказался в ледяной воде в разбитом вдребезги судне, которое идёт ко дну вместе с намокшей одеждой, багажом и другими людьми. Это также могло повлиять на ощущение бесконечности момента.
Напомним, что 30 января в небе над Вашингтоном пассажирский самолёт врезался в военный вертолёт. Трагедия унесла жизни 67 человек, тела которых спустя некоторое время начало прибивать к берегу Потомака. В Нацсовете по безопасности на транспорте США пообещали опубликовать первые результаты расследования инцидента в течение 30 дней.
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