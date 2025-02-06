Пилот и курсант погибли при крушении самолёта Р-2002 Sierra в Подмосковье

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолёта погибли два человека — курсант и его пилот-инструктор. По информации, предоставленной SHOT, инцидент произошёл с самолётом модели Р-2002 Sierra, который упал и загорелся в непосредственной близости от аэродрома Мячково.

Самолёт перестал выходить на связь около 13:00. Спасательные службы оперативно отреагировали на сигнал тревоги, однако по прибытию на место они обнаружили, что борт полностью выгорел. К сожалению, два человека, находившиеся на борту, не выжили.