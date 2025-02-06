Пилот и курсант погибли при крушении самолёта Р-2002 Sierra в Подмосковье
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолёта погибли два человека — курсант и его пилот-инструктор. По информации, предоставленной SHOT, инцидент произошёл с самолётом модели Р-2002 Sierra, который упал и загорелся в непосредственной близости от аэродрома Мячково.
Самолёт перестал выходить на связь около 13:00. Спасательные службы оперативно отреагировали на сигнал тревоги, однако по прибытию на место они обнаружили, что борт полностью выгорел. К сожалению, два человека, находившиеся на борту, не выжили.
О крушении легкомоторного самолёта у аэродрома Мячково в Московской области сообщили местные жители. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые проводят поисково-спасательные операции.
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