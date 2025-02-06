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6 февраля, 13:53

Пилот и курсант погибли при крушении самолёта Р-2002 Sierra в Подмосковье

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолёта погибли два человека — курсант и его пилот-инструктор. По информации, предоставленной SHOT, инцидент произошёл с самолётом модели Р-2002 Sierra, который упал и загорелся в непосредственной близости от аэродрома Мячково.

Самолёт перестал выходить на связь около 13:00. Спасательные службы оперативно отреагировали на сигнал тревоги, однако по прибытию на место они обнаружили, что борт полностью выгорел. К сожалению, два человека, находившиеся на борту, не выжили.

О крушении легкомоторного самолёта у аэродрома Мячково в Московской области сообщили местные жители. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые проводят поисково-спасательные операции.

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Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Оксана Попова
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