Самолёт с сотрудниками Пентагона рухнул на Филиппинах, выживших нет

На юге Филиппин потерпел крушение лёгкий самолёт, арендованный Вооружёнными силами США. В результате катастрофы погибли один американский военнослужащий и три сотрудника Пентагона. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование ВС.

Воздушное судно выполняло разведывательную миссию в интересах филиппинских партнёров, уточняется в заявлении командования. Причины аварии выясняются.

По данным Управления гражданской авиации Филиппин, самолёт рухнул в провинции Магинданао-дель-Сур. Спасатели извлекли тела погибших из-под обломков в окрестностях города Ампатуан, сообщил представитель местных сил безопасности. Имена погибших пока не разглашаются, так как уведомления родственникам ещё не были отправлены.