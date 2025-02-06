Самолёт с сотрудниками Пентагона рухнул на Филиппинах, выживших нет
AP: Сотрудники Пентагона и один военный погибли в авиакатастрофе на Филиппинах
Место падения самолёта. Обложка © X / umadilojan
На юге Филиппин потерпел крушение лёгкий самолёт, арендованный Вооружёнными силами США. В результате катастрофы погибли один американский военнослужащий и три сотрудника Пентагона. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование ВС.
Воздушное судно выполняло разведывательную миссию в интересах филиппинских партнёров, уточняется в заявлении командования. Причины аварии выясняются.
По данным Управления гражданской авиации Филиппин, самолёт рухнул в провинции Магинданао-дель-Сур. Спасатели извлекли тела погибших из-под обломков в окрестностях города Ампатуан, сообщил представитель местных сил безопасности. Имена погибших пока не разглашаются, так как уведомления родственникам ещё не были отправлены.
По словам сотрудницы провинциального управления по ликвидации последствий катастроф, перед падением самолёта очевидцы заметили клубы дыма и слышали взрыв. Воздушное судно разбилось менее чем в километре от фермерских домов. Пострадавших среди местных жителей нет, однако погиб водяной буйвол.
Ранее в Индии во время тренировочного полёта потерпел крушение истребитель Mirage 2000. К счастью, оба пилота успели катапультироваться. Ранее военный эксперт раскритиковал данные самолёты, отметив, что они довольно «капризные» и не могут противостоять средствам ПВО.