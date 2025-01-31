Сдался без боя: Американский F-35 снялся с «поединка» против Су-57 в Индии
ВВС США отменили полёты F-35 на выставке Aero India 2025 в Бангалоре
Военно-воздушные силы США отозвали заявку на участие F-35 в демонстрационных полётах в рамках выставки Aero India 2025. Истребитель пятого поколения будет представлен исключительно в статической экспозиции. Информацию об этом 30 января подтвердила и американская компания Lockheed Martin.
Напомним, что на той же выставке впервые будет представлен и российский истребитель Су-57Э, который продемонстрирует потенциальным покупателям свои возможности. Aero India стартует в Бангалоре уже 10 февраля и продлится пять дней.
Напомним, что 28 января истребитель F-35 потерпел крушение в штате Аляска. Самолёт рухнул на взлётно-посадочную полосу, лётчику удалось катапультироваться. Трагедия попала на видео.
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