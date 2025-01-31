Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 22:21

Сдался без боя: Американский F-35 снялся с «поединка» против Су-57 в Индии

ВВС США отменили полёты F-35 на выставке Aero India 2025 в Бангалоре

Военно-воздушные силы США отозвали заявку на участие F-35 в демонстрационных полётах в рамках выставки Aero India 2025. Истребитель пятого поколения будет представлен исключительно в статической экспозиции. Информацию об этом 30 января подтвердила и американская компания Lockheed Martin.

Напомним, что на той же выставке впервые будет представлен и российский истребитель Су-57Э, который продемонстрирует потенциальным покупателям свои возможности. Aero India стартует в Бангалоре уже 10 февраля и продлится пять дней.

«Ничто не сравнится»: Дядя Сэм «снял шляпу» перед лучшим российским истребителем
«Ничто не сравнится»: Дядя Сэм «снял шляпу» перед лучшим российским истребителем

Напомним, что 28 января истребитель F-35 потерпел крушение в штате Аляска. Самолёт рухнул на взлётно-посадочную полосу, лётчику удалось катапультироваться. Трагедия попала на видео.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / jgorzynik

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Индия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar