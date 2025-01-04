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4 января, 04:02

«Ничто не сравнится»: Дядя Сэм «снял шляпу» перед лучшим российским истребителем

MWM: Ни один истребитель пятого поколения не сравнится с Су-57 в испытанности

Су-57. Обложка © war-book.ru

Су-57. Обложка © war-book.ru

В мире до сих пор нет такого истребителя пятого поколения, который смог бы сравниться по эффективности в бою с российским Су-57. Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

«Благодаря участию Су-57 в операциях на Украине с начала 2022 года, с ним все ещё совершенно никто не сравнится из истребителей своего поколения по степени испытанности в боях с высокой интенсивностью», — сказано в материале.

Авторы указали, что российский самолёт обладает обширным спектром ролей на Украине. К примеру, пилоты Су-57 уничтожают цели в воздухе, подавляют ПВО и наносят высокоточные удары в условиях противодействия.

Кстати, сейчас истребители пятого поколения есть всего у трёх стран мира. Это США с их F-22 Raptor и F-35 Lightning, китайские J-20 и J-35, а также российский Су-57.

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«Ростех» передал Минобороны новые самолёты Су-57 и Су-34

Ранее в ещё одном американском журнале заявили, что российские истребители Су-57 продемонстрировали свою высокую эффективность в зонах с высокой концентрацией средств ПВО. Авторы отметили, что ВВС РФ умело используют малозаметность самолёта.

Владимир Озеров
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